وقفة لحراك المتعاقدين الثانويين أمام وزارة التربية منصور: لمفعول رجعي وتحديد رفع اجر الساعة on July 21, 2017

نفذ عدد من الاساتذة المتعاقدين الثانويين، بدعوة من “حراك المتعاقدين الثانويين”، وقفة امام وزارة التربية للمطالبة بإدراج حقوق تثبيتهم على جدول اعمال المجلس النيابي “دون مماطلة او تأخير”.

والتقى رئيس الحراك حمزة منصور وعدد من الحراك وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في مكتبه في الوزارة. وأشار منصور بعد اللقاء، الى “تعاطف” الوزير حمادة مع مطالبهم، ووقوفه الى جانب حقهم بالتثبيت.

وقال: “إننا جميعا نعلم ان في البلد أقطابا واحزابا وقوى تتقاطع مصالحها وهذا ما يعرض قضيتنا للماطلة والتأخير، الا انه وعد باستمرار تحرك الحراك حتى نيل مطالبهم”.

من جهة ثانية، أعلن منصور عن إلغاء المسيرة الراجلة التي كانت مقررة في تحركهم اليوم، من امام وزارة التربية باتجاه قصر عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ومطالبته بتثبيتهم، ولفت الى اتصال اجراه معه مكتب الرئيس بري واعدا بإعطاء الحراك موعدا خلال الايام الثلاثة المقبلة للقاء رئيس المجلس.

الاتحاد العمالي



وكان “حراك المتعاقدين” عقد عند الساعة العاشرة من قبل الظهر مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد العمالي العام.واكد رئيسه حمزة منصور ان “النضال سيتوجه، انطلاقا من نهار الجمعة المقبل اتجاه هدف التثبيت الذي هو القضية الاولى والاساس”.

وعدد منصور “انجازات الحراك خلال مسيرته المطلبية” وهي: “رفع اجر الساعة 5000 الاف ليرة في عهد وزير التربية السابق الياس بو صعب، رفع اجور التصحيح والمراقبة، اشراك المتعاقدين في اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، جعل ساعة المراقبة في الامتحانات ساعة فعلية بدل نصف ساعة واحتساب ساعات عيد المعلم”.

وطالب بالحق “بمفعول رجعي من 1/2/2012 أسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، وتحديد نسبة رفع اجر ساعة التعاقد بما نسبته 30 في المئة اي ما يقارب عشرة آلاف ليرة على اساس ومعيار الزيادة التي اقرت لأساتذة التعليم الرسمي مع الدرجات التي اعطيت لهم”.



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