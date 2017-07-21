قصف محدود مركز على مناطق الرهوة في جرود عرسال on July 21, 2017

افيد ان جرود عرسال تشهد منذ الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم عمليات قصف محدودة ومركزة على مناطق الرهوة في جرود عرسال بعد انضمام ما يسمى تنظيم “داعش” الارهابي بقيادة موفق الجرباني الملقب ب”موفق ابو السوس” للقتال الى جانب عناصر “جبهة النصرة” الارهابية في المعركة.

ويستمر خروج النازحين السوريين من نساء واطفال وعجزة من المخيمات في مدينة الملاهي باتجاه بلدة عرسال باشراف الجيش اللبناني والمنظمات الانسانية الدولية.

ويأتي القصف بعد معركة بدأت منذ الفجر لاكثر من ست ساعات ترافقت مع هجوم شنه حزب الله على محوري فليطا وجرود عرسال – الكسارات، حيث تمت السيطرة على مساحات واسعة من جرود السلسلة الشرقية في الاراضي السورية واللبنانية والتمركز والتموضع في ثمانية مراكز استراتيجية ومواقع عسكرية كانت تشغلها “النصرة” من مساحة الجرد المحتلة من الاراضي اللبنانية والسورية من الكسارات جنوبا حتى رأس بعلبك والقاع شمالا، بعد تسجيل تقدم باتجاه منطقة الرهوة وادي الخيل جنوب شرق جرود عرسال.

وسجل تقدم لمقاتلي “حزب الله” في اتجاه مواقع جبهة النصرة في مناطق ضهر الهوى القنزح، مرتفعات عقاب، وادي الخيل وشعبة النحلة.



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