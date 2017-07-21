فيديو.. نهاية مؤلمة لشاب حاول القفز من أعلى جبل في البحر
on July 21, 2017
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تعرض شاب لسقطة قوية أفقدته وعيه، عندما حاول استعراض مهاراته في القفز من أعلى جبل في البحر.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يقف أعلى جبل شاهق، وحاول القفز لكن سقط على الأرض بقوة ما تسبب في فقدانه الوعى.
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