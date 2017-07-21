دايسون تطرح مجفف الشعر الثوري “دايسون سوبر سونيك” في لبنان on July 21, 2017





بيروت, تموز 2017: استثمرت دايسون ما يناهز 50 مليون باوند على مدى أربع سنوات في تطوير مجفف الشعر الأخف والأذكى والأسرع، دايسون سوبر سونيك. وقد تم تدشين السوبرسونيك في بيروت من خلال أنطاكي غروب، الموزّع الحصري للالكترونيات الراقية في لبنان. وقد تم إطلاقه يوم الثلاثاء 11 تموز في Caprice بحيث استضاف رئيس مجلس إدارة ومدير عام أنطاكي غروب ، السيد فريد أنطاكي حفل الإطلاق والذي حضره مدير عام شركة دايسون في الشرق الأوسط وأفريقيا، المعلم يوسف وخبيرة التجميل وواحدة من أكثر النساء تأثيرا في العالم العربي، جويل ماردينيان السفيرة الرسمية للسوبرونيك في الشرق الأوسط ، ومصففي شعر وفناني ماكياج معروفين، إضافة إلى حشد من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين في وسائل الإعلام الاجتماعية . ويمثل مجفف الشعر دايسون سوبرسونيك طفرة في عالم تكنولوجيا الجمال بحيث يعد المجفف الأول والوحيد في العالم الذي يتضمن الخصائص التالية:

موتور ثوري: يعد المحرك الرقمي الأصغر والأخف وزناً والأكثر تطوراً كما أنه يعد أسرع 8 مرات من محركات مجففات الشعر الأخرى وبنصف الوزن.

يسهم في الحفاظ على الشعر ومظهره الصحي اللامع: مجفف الشعر دايسون سوبرسونيك يحتوي على تحكم ذكي في الحرارة لضمان حماية الشعر من التعرض للحرارة الزائدة.

سرعة كبيرة واتجاهات مركّزة : يستخدم مجفف الشعر دايسون التقنية الحائزة على براءة اختراع Air Multiplier™، وعبرها تتم مضاعفة كمية تدفق الهواء ثلاث مرات لإنتاج ضغط عالي وسرعة كبيرة.

مجفف الشعر الأكثر هدوءاً في العالم: تمّ تصميمه ليكون أقل ضجيجاً من مجففات الشعر الأخرى بدون التأثير على السرعة.

يتوفر المنتج في محلات مستحضرات التجميل ومتاجر الالكترونيات الكبرى والمحلات التجارية الكبرى ذات الأقسام المتنوعة بسعر ٤٢٩ دولار.

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