توقيف احد افراد عصابة سرقة السيارات من قبل مفرزة استقصاء الشمال on July 19, 2017

صــدر عــن المديريـــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامـــــــة

البلاغ التالي:

بتاريخ 18/7/2017 ، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من معرفة هوية احد افراد عصابة سرقة سيارات وتحديد مكان تواجده.

على الاثر وبناء لاشارة القضاء المختص، قامت احدى دوريات المفرزة المذكورة بمداهمته وتوقيفه في محلة ببنين / عكار، ويدعى:

ع. ش. (مواليد عام 1973، لبناني)

وضبط بحوزته حبوب مخدرة، كما عثر داخل سيارته نوع “ب ا م” على 3 لوحات مزورة بارقام مختلفة، كان يضعها على الآلية اثناء قيامه بالسرقات، وتم حجزها عدلياً.

وقد اعترف بقيامه بسرقة 5 سيارات من محلتي الدورة والعقيبة، بالاشتراك مع الموقوف (ن. س.)، حيث كانا يبيعانها الى احد الاشخاص الذي كان يقدم على تفكيكها واعادة بيعها، كما تبين انه يوجد بحقه مذكرتي توقيف بجرم كسر وخلع وسرقة سيارات، وهو من اصحاب السوابق.

اودع الموقوف والمضبوطات القضاء المختص بواسطة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، فيما العمل مستمر لتوقيف شريكهما.

بيروت في 19/7/2017



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