تعطل محرك زورق سياحي قبالة جونيه والدفاع المدني أنقذ 14 ولدا وشابة كانوا على متنه on July 19, 2017

افيد أن تعطل محرك زورق سياحي في عرض البحر، عصر اليوم، مقابل خليج جونيه، ادى إلى إحتجاز 14 ولدا وشابة كانوا على متنه في رحلة بحرية.

وهرعت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني، وعملت على نقلهم بواسطة زورق تابع لها إلى ميناء الصيادين في جونية، وهم في حالة جيدة.

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