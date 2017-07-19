ارتفاع اسعار المحروقات واستقرار سعر الغاز on July 19, 2017

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و 98 اوكتان وصفيحة الديزل اويل والمازوت الاحمر 100 ليرة لبنانية واستقر سعر قارورة الغاز.

جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل الاتي:s

-بنزين 98 اوكتان 22400 ليرة لبنانية.

-بنزين 95 اوكتان 21800 ليرة لبنانية.

-ديزل اويل للمركبات 13500 ليرة لبنانية.



-مازوت احمر 13300 ليرة لبنانية.-قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 12500 ليرة لبنانية.-قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي اليوم الى حدود 49 دولارا اميركيا.



التعليقات