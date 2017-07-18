طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة on July 18, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية على الساحل. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس في لبنان:

الثلاثاء:غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل اليوم والأيام القادمة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا خاصة خلال الليل.

الأربعاء:قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية على الساحل.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 34 درجة، فوق الجبال من 21 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 35 درجة، في الارز من 17 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 85%

-حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء:29 درجة.

-الضغط الجوي:758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:41:05 ساعة غروب الشمس:47:19



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