بيان الصليب الاحمر عن حريق مخيم للنازحين السوريين في قب الياس on July 3, 2017



على إثر الحريق الهائل الذي اندلع في مخيم للاجئين السوريين في حوش مندارة- قب الياس من بعد ظهر الأحد 2 تموز 2017 عند الساعة 12:53 دقيقة ، تحركت على الفور فرق الإسعاف والطوارئ التابعة للصليب الأحمر اللبناني تباعاً حتى صار قوامها 20 مسعفاً و4 سيارة إسعاف، وقد قام المسعفون بمسح شامل للمكان. بعد الانتهاء من عملية المسح ونقل الضحايا ، بوشرت عمليات الإغاثة ، وقد أدى الحريق إلى وفاة طفل وجرح 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة. وقد قضى الحريق على المخيم بأكمله وشرد 102 عائلة (700 شخص تقريباً).

وقد تم الاتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والصليب الأحمر اللبناني، وبعد التنسيق مع الجيش اللبناني والمنظمات الاخرى، على أن يكون الصليب الأحمر اللبناني المسؤول المباشر عن هذه العملية للـ 72 ساعة المقبلة، وعمل الصليب الأحمر اللبناني من خلال وحدة إدارة الكوارث على تأمين الاحتياجات التالية:

– 102 خيمة – تم نصب 45 منها

– 192 غطاء – شادر للخيم وتم وضع 50 منها

– تم توزيع مواد غذائية للعائلات

– تمت مساعدة السلطات المحلية بتوزيع مواد غذائية من قبلهم

– بعد التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الأحمر القطري تم تأمين غالونات 10ليتر مياه للعائلات

– مولد كهربائي

– تم تجهيز 300 بطانية لتوزيعها بالتنسيق مع UNHCR (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)

أما خلال الأيام القادمة، سيعمل الصليب الأحمر اللبناني على تأمين المواد الغذائية وتوزيع مواد للنظافة، كما سيقوم بمساعدة العائلات على نصب الخيم، وسوف تتوجه العيادات النقالة التابعة للصليب الأحمر اللبناني الى المخيم، وسيتم القيام بنشاطات للأولاد والعائلات المتضررة من قبل فريق الدعم النفسي، على أن يتم متابعة وضع المخيم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين.



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