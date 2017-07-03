الحرارة الى انحسار.. طقس لبنان غدا قليل الغيوم والحرارة 41 درجة on July 3, 2017



توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع توقف درجات الحرارة عن الارتفاع و بداية انخفاضها بشكل طفيف على الجبال. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة كتل هوائية حارة متمركزة جنوب ايران و العراق تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط و لبنان، وتنحسر تدريجيا بدءا من يوم الاربعاء. ملاحظة:الحرارة المحسوسة على الساحل (لا الفعلية التي تقاس بالظل) تقارب 41 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الى حدود 80%

– تحذير خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وارد، ونحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة ونذكر بضرورة الاكثار من شرب المياه.

-الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع توقف درجات الحرارة عن الارتفاع و بداية انخفاضها بشكل طفيف على الجبال.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، ولا بد من التذكير ببقاء درجات الحرارة المحسوسة مرتفعة بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 23 الى 35 درجة، في الأرز من 19 الى 27 درجة، في الداخل من 20 الى 30 درجة



التعليقات

-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.-الانقشاع متوسط، يسوء محليا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.-الرطوبة النسبية على الساحل بين 10 و30 %-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 29 درجة.-الضغط الجوي 755 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 05:23 ساعة غروب الشمس: 19:53