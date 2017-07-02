توقيف أخطر شبكة دعارة في فندق.. 3 أخوة يشغلون فتيات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
“توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام أحد الأشخاص بتسهيل أعمال الدعارة لعدد من الفتيات داخل أحد فنادق جونية.
بنتيجة المتابعة والرصد، داهمت قوة من المكتب المذكور بتاريخ اليوم 2/7/2017 منزل المطلوب في محلة حالات ويدعى: ب. أ. (مواليد عام 1989، لبناني) الملقب ب”بطروسة” وأوقفته.
وقد تبين أنه مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم الدعارة.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.
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