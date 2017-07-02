جريمة قتل في سوق الغرب on July 2, 2017



ورد إتصال هاتفي من أحد المواطنين الى مخفر سوق الغرب في وحدة الدرك الإقليمي حول سماع إطلاق نار داخل احدى الشقق السكنية في محلة سوق الغرب.

وعلى الفور، توجهت دورية من المخفر المذكور الى المكان المشار اليه وتم العثور على جثة المغدورة مؤمنة مسلم (مواليد عام 1983،سورية) مصابة بطلق ناري في صدرها.

وعلى أثر توافر معلومات لدى مفرزة الأستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والمؤسسات والإدارات العامة عن مكان تواجد الفاعل، قامت دورية من المفرزة بالتوجه الى محلة دوحة عرمون حيث كان يختبئ داخل منزل أحد الأشخاص وتمكنت من توقيفه ويدعى:

م. س. ( مواليد عام 1976، سوري) وقد تبين أنه زوج الضحية.

كما أوقفت صاحب المنزل وهو: أ. ح. ( مواليد عام 1976، سوداني ) بالتحقيق مع الزوج، اعترف بإقدامه على قتل المغدورة بسبب شجار بينهما وذلك بواسطة سلاح حربي نوع “بومب أكشن” تمّ ضبطه على طريق فرعية بالقرب من مكان الجريمة، كان قد تركه هناك.

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