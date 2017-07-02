تلميذ يأتي إلى حفل تخرجه على متن دبابة on July 2, 2017

جاء طالب بريطاني إلى حفل تخرجه من الثانوية العامة على متن دبابة، حيث يعود الفضل إلى جده كونه من هواة جمع المعدات العسكرية.

يعتبر حفل التخرج في العديد من البلدان حدثا مهما جدا للطلاب، وغالبا ما يبحث البعض عن أشياء تميزهم عن البقية. ففي بعض الأحيان يختار بعض الطلاب زيا جنونيا لحضور الحفل، والبعض الآخر يبتكر طرقا جنونية ليتميز بها بين أصدقائه.

وهذا ما حدث في إحدى المدارس البريطانية أثناء حفل التخرج من الثانوية العامة، حيث قدم أحد الطلاب على متن دبابة، قام باستعارتها من جده البالغ من العمر 80 عاما. وتجدر الإشارة إلى أن الجد لم يمانع مثل هذا الفعل، وإنما وبكل سرور قدم دبابة لحفيده، وفق “ديلي ميل”.

كما أن مدير المدرسة والمعلمين لم يكونوا مندهشين أبدا، كونها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الطالب بشيئ غير عادي وجنوني، حيث قدم العام الماضي لمعرفة نتيجة الإمتحان في نعش.

التعليقات