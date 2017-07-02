متجر لبناني في بروكلين يحصد جائزة التميز في أميركا on July 2, 2017

حصد متجر لبناني متخصص بالأغذية في بروكلين إحدى الجوائز التي تمنحها مؤسسة جيمس بيرد للتميز في المطبخ لعام 2017.

ونال متجر “سهادي” الذي يحمل اسم العائلة المؤسِسة، هذه الجائزة لتميزه في الوجبات والمنتجات التي يقدمها.

ويدير المتجر الجيل الثالث من العائلة اللبنانية التي أسسته أولا في مانهاتن عام 1895 قبل أن تنتقل إلى بروكلين عام 1948.

ويهدف المتجر إلى تلبية احتياجات الجالية اللبنانية في المنطقة، وهو لا يعرض التوابل والأغذية المعلبة فحسب، بل على العكس تمنح الأقسام للزبون تشكيلة واسعة من المنتجات، كالأجبان، وزيت الزيتون، والقهوة، والحلويات، وأطعمة الجاهزة.

ليست الأطباق التي يقدمها المحل السبب الوحيد الذي أكسبه الجائزة، إذ إن هذا المتجر اشتهر بعمله الدؤوب وبحرصه على تقديم منتجات ذات جودة عالية للزبائن.

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