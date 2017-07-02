الطقس في لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة.. البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 28 درجة on July 2, 2017

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: كتل هوائية حارة متمركزة فوق الخليج العربي تؤثر على لبنان وتنحسر تدريجيا بدءا من ليل الثلاثاء. (معدل الحرارة المتوسطي لهذه الفترة في بيروت هو بين 24 و 32 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا بخاصة في خلال الليل والفترة الصباحية. غدا الاثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. الثلاثاء: قليل الغيوم مع بداية انخفاض درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 24 الى 33 درجة، في الداخل من 22 الى 42 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء محليا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 %.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– ساعة شروق الشمس: 05,30 ساعة غروب الشمس: 19,53

– ملاحظة: نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة مع ضرورة استعمال أدوية الوقاية.

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