إن كنت من عشاق ستاربكس.. فإليك طريقة تحضير قهوته بالمنزل on July 1, 2017

تعد شركة ستاربكس- Starbucks واحدة من أنجح شركات المقاهي الأميركية، وافتتح أول مقهى العام 1971 في سياتل بولاية واشنطن على يد 3 شركاء، وهم مدرس اللغة الإنكليزية جيري بادوين، ومدرس التاريخ زيف سايغل، والكاتب غوردان بوكر.

يوجد الآن حوالي 17 ألف مقهى ستاربكس في مختلف أنحاء العالم، وتتواجد مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط منذ العام 1999، إذ تم افتتاح أول مقهى في الكويت، والآن يوجد حوالي 500 مقهى في الشرق الأوسط.

كيف نعد قهوة ستاربكس في المنزل؟

1- استخدام الماء والقهوة بنسبة معينة، وهي ملعقتان صغيرتان من القهوة لكل كوب ماء تقريباً، كي تحصل على النكهة المضبوطة.

2- قم بطحن البن المحمص باستخدام آلة طحن البن. يمكنك شراء البن المطحون، ولكن إذا طحنته في وقتها ستقترب بشدة من مذاق قهوة ستاربكس. يمكنك الطلب من محمصة القهوة أن تقوم بطحنه لك.

3- يجب أن تستخدم الماء النقي من الشوائب من فلتر أو غيره حتى لا يتغير طعم ونكهة القهوة. لا تجعل الماء يغلي كثيراً، فقط اجعله يقترب من درجة الغليان (حوالي 90 إلى 96 درجة مئوية).

4- استخدام صانعة قهوة جيدة، هو أمر هام لتحضير القهوة.

5- إن ما يميز المقاهي هو إضافتها لعدد كبير ومتنوع من النكهات، وعليك أيضاً اختيار الحليب المناسب الذي يساعد على كسر مذاق القهوة القوي والحاد.

6- صنع الحليب الرغوي ليست مشكلة، فأداة رغوة الحليب ستساعدك بذلك، ويمكنك اختيار حليب كامل أو خالي الدسم حسب رغبتك.

يتميز البن المحمص لستاربكس برائحته الذكية ونكهته المنعشة، وينقسم لثلاثة أصناف Starbucks Blonde Roast، وStarbucks Medium Roast، وStarbucks Dark Roast- ويختار كل شخص المذاق الذي يفضله.

لا تنسى أن تستمتع بشرب قهوتك في أجوائك المفضلة

يمكنك استخدام كوبك المفضل والجلوس في المكان الذي تفضله وقراءة الكتاب الذي تحبه أو الاستمتاع به مع عائلتك وأصدقائك سيضيف السعادة والبهجة لك.

ولا بد أن تعلم أن السبب وراء نجاح وشهرة ستاربكس يعود إلى الطموح والتخطيط منذ البداية، كما أنها ابتكرت نموذجاً لم يكن موجوداً من قبل، فالأمر لا يقتصر على شرب القهوة فقط وإنما “شرب القهوة والاجتماع مع الأصدقاء”، ولذلك فقد أصبحت مركزاً للنقاشات الاجتماعية والفكرية، وخاصة بين الطلبة والمهنيين الشباب.

واختارت الشركة أيضاً شركاءها بعناية، ففي العام 1993 شاركت الشركة متجر الكتب Barnes and Noble في الولايات المتحدة، لإتاحة القهوة في الأماكن التي يتم فيها بيع الكتب، وتحالفت مع Canadian Bookstore Chapters Inc العام 1995.

كما أنها استعملت الطاولات المستديرة لكي تخفف الشعور بالوحدة عن أولئك المنطوين، وعرضت من قبل CD Burners للبيع لتقوم بتسجيل موسيقى والاستمتاع بالقهوة في نفس الوقت.

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