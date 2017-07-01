بوكيمون جو تحقق 1.2 مليار دولار من الإيرادات وأكثر 752 مليون تنزيل on July 1, 2017

حققت لعبة الواقع المعزز الشهيرة “بوكيمون جو” أكثر من 1.2 مليار دولار أميركي، من العائدات وأكثر من 752 مليون تنزيل حتى الآن، وذلك وفقًا لـ”آبتوبيا” Apptopia، وهي شركة ناشئة لتحليل التطبيقات مقرها ولاية بوسطن الأميركية.

وذكرت “آبتوبيا” أن إجمالي إيرادات اللعبة لعام 2016 بلغ نحو 950 مليون دولار أميركي، لذا، يُقال إنه على الرغم من أن اللعبة لم تبرز على العناوين الرئيسية للأخبار في العام الجاري، إلا أنها لا تزال تجذب إليها الكثير من المستخدمين.

ويُعتقد أن دعم شركة “نيانتيك”، المطورة للعبة، المستمر، والذي يتضمن إضافة بوكيمونات جديدة وإعادة صياغة ميزة “جيم” Gym، قد ساعد على إبقاء المستخدمين متفاعلين مع اللعبة وإعطائهم أسبابًا للعودة إليها، وساعد نيانتيك أيضًا العروضُ الترويجية الخاصة خلال الأعياد مثل هالوين التي تزيد من ظهور أنواع معينة من البوكيمونات.



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وذكرت “آبتوبيا” أيضًا أن مستخدمي بوكيمون جو النشطين شهريًا بلغ نحو 60 مليون لاعب في شهر حزيران/يونيو المنصرم، وقام 20% منهم بفتح اللعبة مرة واحدة على الأقل في اليوم، ومع أن هذا الرقم أقل بكثير مما حظيت به اللعبة في شهر آب/أغسطس الماضي حين كان العدد يصل إلى 100 مليون، إلا أنه يُظهر أنها لا تزال تحظى بانتشار واسع.ووفقًا لـ”آبتوبيا”، تبلغ نسبة الذكور من مستخدمي بوكيمون جو نحو 57.4% ، في حين أن 38% هم من جيل الألفية “الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 34″، ولكن بوكيمون جو لا تزال تجذب الكثير من اللاعبين الأصغر سنًا، إذ تقدر نسبة المستخدمين الذي تقل أعمارهم عن 18 عامًا بنحو 32.5%.