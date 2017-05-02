ملثمون يعتدون على القنصلية التركية في سويسرا وكتابات ضد أردوغان on May 2, 2017

اعتدى ملثمون على القنصلية العامة لتركيا في زيوريخ بسويسرا، الإثنين 1 مايو/أيار 2017، برمي الطلاء على مبناها، وكتبوا باللون الأحمر عبارة “اقتلوا أردوغان”، على موقف الحافلات قرب القنصلية وأحد الأبنية المقابلة لها.

وقالت القنصل العام التركي في زوريخ، آسية نورجان ایبكجي: “تعرضت قنصليتنا العامة مساء الإثنين لاعتداء. حضرت الشرطة فوراً بعد وقوع الحادث وشرعت في إجراء التحقيقات اللازمة”.

وأضافت ایبكجي أن عدد الذين نفذوا الاعتداء كان نحو 60 شخصاً، يرتدون أقنعة على وجوههم، مشيرة إلى أن الشرطة اتخذت التدابير اللازمة وأبدت التعاون المطلوب.

ووصفت ایبكجي الوضع الآن في محيط القنصلية بـ”الهادئ”، وأنه “ليس هناك أي شيء يدعو للقلق، والعمال بدأوا بإزالة الطلاء عن موقف المبنى”.

ونوهت ایبكجي إلى أن الاعتداء لم يسفر إلا عن أضرار في الممتلكات، مشيرةً إلى أن بناء القنصلية العامة كان خالياً من الموظفين لحظة وقوعه.

ورفع أنصار منظمة “بي كا كا” الإرهابية، في 25 مارس/آذار الماضي، أمام البرلمان الفيدرالي السويسري في العاصمة بيرن، لافتة تحرّض على قتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كُتب عليها “اقتلوا أردوغان”.

وحمل المشاركون في التجمع صورة للرئيس أردوغان، ويظهر في الصورة مسدس موجه إلى رأسه، ومكتوب عليها “اقتلوا أردوغان” باللغة الإنكليزية.

ورغم أن منظمة “بي كا كا” غير مصنفة كمنظمة إرهابية في سويسرا، فإن تقرير “أمن سويسرا 2015”، وصف المنظمة بـ”الجماعة الإرهابية المتطرفة”.

اعتدى ملثمون على القنصلية العامة لتركيا في زيوريخ بسويسرا، الإثنين 1 مايو/أيار 2017، برمي الطلاء على مبناها، وكتبوا باللون الأحمر عبارة “اقتلوا أردوغان”، على موقف الحافلات قرب القنصلية وأحد الأبنية المقابلة لها.

وقالت القنصل العام التركي في زوريخ، آسية نورجان ایبكجي: “تعرضت قنصليتنا العامة مساء الإثنين لاعتداء. حضرت الشرطة فوراً بعد وقوع الحادث وشرعت في إجراء التحقيقات اللازمة”.

وأضافت ایبكجي أن عدد الذين نفذوا الاعتداء كان نحو 60 شخصاً، يرتدون أقنعة على وجوههم، مشيرة إلى أن الشرطة اتخذت التدابير اللازمة وأبدت التعاون المطلوب.

ووصفت ایبكجي الوضع الآن في محيط القنصلية بـ”الهادئ”، وأنه “ليس هناك أي شيء يدعو للقلق، والعمال بدأوا بإزالة الطلاء عن موقف المبنى”.

ونوهت ایبكجي إلى أن الاعتداء لم يسفر إلا عن أضرار في الممتلكات، مشيرةً إلى أن بناء القنصلية العامة كان خالياً من الموظفين لحظة وقوعه.

ورفع أنصار منظمة “بي كا كا” الإرهابية، في 25 مارس/آذار الماضي، أمام البرلمان الفيدرالي السويسري في العاصمة بيرن، لافتة تحرّض على قتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كُتب عليها “اقتلوا أردوغان”.

وحمل المشاركون في التجمع صورة للرئيس أردوغان، ويظهر في الصورة مسدس موجه إلى رأسه، ومكتوب عليها “اقتلوا أردوغان” باللغة الإنكليزية.

ورغم أن منظمة “بي كا كا” غير مصنفة كمنظمة إرهابية في سويسرا، فإن تقرير “أمن سويسرا 2015”، وصف المنظمة بـ”الجماعة الإرهابية المتطرفة”.

التعليقات