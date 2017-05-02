فيديو.. مذيعة مصرية تنصح الازواج بالاكثار من العلاقات الحميمية “دة سكر الحياة “ on May 2, 2017

قالت الاعلامية المصرية هبة الزياد مذيعة برنامج “جراب حواء”- إنها تريد من الشاب المقدم على الزواج أن يختار من يحبها، وليس من ترشحها له أمه أو أسرته.

وتابعت “الزياد” خلال تقديمها برنامج “جراب حواء”، المذاع على فضائية “ltc” أمس، السبت: “خليك راجل ومش ابن أمك، واختار اللي تحبها وإتجوزها، مش اللي تكون بتطبخ كويس”، مطالبة الأزواج بالإكثار من ممارسة العلاقات الحميمة قائلة: “دي سكر الحياة وبتعدي أي مشاكل”.



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