عالم فيزياء بريطاني: بحوثي أثبتت أن الله خلق الكون on May 1, 2017

خلص عالم الفيزياء الفلكية البريطاني مارتن جون ريس بعد سلسلة من البحوث التي أجراها، إلى أن الكون لم يأت من عدم وأنه من صنع الخالق فعلا.

وأكد ريس أنه وبعد أن كان يعتبر نفسه في السابق غير متدين رغم ارتياده الكنيسة، فلم يؤمن بالله إلا بعد بحوثه والفتوح العلمية التي توصل إليها، ودعا في هذه المناسبة العلم والكنيسة إلى التعايش عوضا عن المواجهة.

أناتولي أكيموف مدير معهد الفيزياء النظرية والتطبيقية الروسي ذكّر في هذا الصدد، بأن الكثير من العلماء البارزين على مر التاريخ، خلصوا إلى أن الكون قد كان بقدرة خالق، معيدا إلى الأذهان التعاون الوثيق الذي قام في عهد اسحق نيوتن بين العلم والكنيسة، وأن الكثير من الاكتشافات العلمية استندت إلى مسلمات دينية.

خلص عالم الفيزياء الفلكية البريطاني مارتن جون ريس بعد سلسلة من البحوث التي أجراها، إلى أن الكون لم يأت من عدم وأنه من صنع الخالق فعلا.

وأكد ريس أنه وبعد أن كان يعتبر نفسه في السابق غير متدين رغم ارتياده الكنيسة، فلم يؤمن بالله إلا بعد بحوثه والفتوح العلمية التي توصل إليها، ودعا في هذه المناسبة العلم والكنيسة إلى التعايش عوضا عن المواجهة.

أناتولي أكيموف مدير معهد الفيزياء النظرية والتطبيقية الروسي ذكّر في هذا الصدد، بأن الكثير من العلماء البارزين على مر التاريخ، خلصوا إلى أن الكون قد كان بقدرة خالق، معيدا إلى الأذهان التعاون الوثيق الذي قام في عهد اسحق نيوتن بين العلم والكنيسة، وأن الكثير من الاكتشافات العلمية استندت إلى مسلمات دينية.

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