طقس لبنان غائم جزئيا وتساقط امطار خفيفة on May 1, 2017

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون طقس لبنان الثلاثاء غائما جزئيا، مع انخفاض بالحرارة، وتساقط امطار خفيفة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق اليونان ويقترب تدريجيا من الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب خلال الأيام القليلة المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الاثنين غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تتساقط الأمطار بشكل متفرق خاصة في المناطق الداخلية اعتبارا من الظهر، مع احتمال حدوث برق ورعد، كما ترتفع نسبة الرطوبة خاصة على الساحل، وتكون للضباب على المرتفعات المتوسطة. يوم غد الثلاثاء: غائم جزئيا، مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتساقط بعض الأمطار المتفرقة، بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية اعتبارا من الظهر، كما يتكون الضباب على المرتفعات. يوم الأربعاء: غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 25 درجة. فوق الجبال من 11 الى 23 درجة. في الارز من 7 الى 17 درجة. في الداخل من 12 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و95%.

– حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 22°م.

– الضغط الجوي: 1011 HPA، أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,49 ساعة غروب الشمس: 19,22.

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