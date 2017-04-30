فيديو.. طلاق مذيعة مصرية على الهواء .. وزميلاتها : ” في ستين داهية “ on April 30, 2017

أثارت المذيعة المصرية هبة الزياد مشاهدي فضائية “ال تي سي”، بتدبيرها “مقلب” طلاقها على الهواء مباشرة.

وبعد التعريف بموضوع الحلقة، وهو التساهل في الطلاق بالسنوات الأخيرة، أوهمت هبة الزياد المتابعين باتصال هاتفي جاءها من زوجها. وأبدى الزوج غضبه لظهور زوجته دون علمه.

وبعد نقاش قصير، طلّقها على الهواء، فيما ردت زميلاتها: “بستين داهية”. وأوضحت هبة الزياد وزميلاتها أن المشهد، رغم أنه تمثيلي، إلا أنه يحصل بشكل مستمر على الحقيقة.

أثارت المذيعة المصرية هبة الزياد مشاهدي فضائية “ال تي سي”، بتدبيرها “مقلب” طلاقها على الهواء مباشرة.

وبعد التعريف بموضوع الحلقة، وهو التساهل في الطلاق بالسنوات الأخيرة، أوهمت هبة الزياد المتابعين باتصال هاتفي جاءها من زوجها. وأبدى الزوج غضبه لظهور زوجته دون علمه.

وبعد نقاش قصير، طلّقها على الهواء، فيما ردت زميلاتها: “بستين داهية”. وأوضحت هبة الزياد وزميلاتها أن المشهد، رغم أنه تمثيلي، إلا أنه يحصل بشكل مستمر على الحقيقة.

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