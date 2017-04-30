حريق داخل محطة للمحروقات في حيّ الشراونة.
عملت عناصر من الدفاع المدني بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٧ عند الساعة ١٠:٤٠ على إخماد حريق شب داخل محطة للمحروقات في حيّ الشراونة-بعلبك.
سرعة تدخل العناصر حالت دون امتداد النيران الى خزنات الوقود الموجودة في المحطة.
حريق داخل محطة للمحروقات في حيّ الشراونة.
عملت عناصر من الدفاع المدني بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٧ عند الساعة ١٠:٤٠ على إخماد حريق شب داخل محطة للمحروقات في حيّ الشراونة-بعلبك.
سرعة تدخل العناصر حالت دون امتداد النيران الى خزنات الوقود الموجودة في المحطة.
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