فيديو: امرأة تستخدم تقنية غريبة ل تدليك زبائنها ترتكز على العضّ on April 30, 2017

تقوم دوروثي شتاين (48 عاما) الملقّبة بـ “دكتور دوت” في ولاية نيو جيرسي بتدليك زبائنها بطريقة غريبة جداً ترتكز على العضّ.

شتاين بدأت تقوم بهذه الخطوة مع الموسيقيّ فرانك زابا للحصول على تذاكر مجانيّة لحضور حفلات أهمّ المشاهير.

واللافت أنّ زبائن شتاين من أبرز المشاهير والأسماء. وتقول دوروثي إنّ والدتها هي التي شجعتها على العضّ أثناء التدليك منذ أن كان عمرها 5 أعوام حين كانت صاحبة يدين هزيلتين.

وتسأل دوروثي الزبون إذا كان يرغب بهذه التقنيّة فتقوم عندها بعضّ جلده بلطف من أسفل الظهر وصولاً إلى الأكتاف والعنق… وذلك قبل تطبيق الزيوت الكريمات للمباشرة بالتدليك من خلال يديها.



تقوم دوروثي شتاين (48 عاما) الملقّبة بـ “دكتور دوت” في ولاية نيو جيرسي بتدليك زبائنها بطريقة غريبة جداً ترتكز على العضّ.

شتاين بدأت تقوم بهذه الخطوة مع الموسيقيّ فرانك زابا للحصول على تذاكر مجانيّة لحضور حفلات أهمّ المشاهير.

واللافت أنّ زبائن شتاين من أبرز المشاهير والأسماء. وتقول دوروثي إنّ والدتها هي التي شجعتها على العضّ أثناء التدليك منذ أن كان عمرها 5 أعوام حين كانت صاحبة يدين هزيلتين.

وتسأل دوروثي الزبون إذا كان يرغب بهذه التقنيّة فتقوم عندها بعضّ جلده بلطف من أسفل الظهر وصولاً إلى الأكتاف والعنق… وذلك قبل تطبيق الزيوت الكريمات للمباشرة بالتدليك من خلال يديها.

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