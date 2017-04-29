قوى الامن: توقيف سارق دراجات آلية على اوتوستراد المنية on April 29, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شخصا يدعى ط. ر. (مواليد عام 1964، لبناني)، وهو يقوم بسرقة إحدى الدرجات الآلية من محلة أبي سمراء – طرابلس.

بتاريخ 25/4/2017 وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المشتبه به، على أوتوستراد المنية.

بالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة أكثر من مئة دراجة آلية خلال العام الحالي، معظمها في مدينة طرابلس وضواحيها، كما اعترف بقيامه بعد كل سرقة مباشرة ببيع الدراجة الآلية المسروقة، في منزله الكائن في بلدة القرقف، لأشخاص من مناطق مختلفة في محافظة عكار.

بالتحقيق مع شخصين اشتريا منه دراجتين آليتين، وهما: أ. ر (مواليد 1999، لبناني)،

س. ر (مواليد 1987، لبناني)، أنكرا معرفتهما بسرقة الدراجتين، وافادا بأنهما اشترياها كباقي المواطنين من دون علمهما بالسرقة، وقد تمت إستعادتهما.

أوقف ط. ر. المذكور، فيما ترك الاخرين لقاء توقيعهما على سندي إقامة، والعمل مستمر لمعرفة اماكن تواجد باقي الدراجات المسروقة، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شخصا يدعى ط. ر. (مواليد عام 1964، لبناني)، وهو يقوم بسرقة إحدى الدرجات الآلية من محلة أبي سمراء – طرابلس.

بتاريخ 25/4/2017 وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المشتبه به، على أوتوستراد المنية.

بالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة أكثر من مئة دراجة آلية خلال العام الحالي، معظمها في مدينة طرابلس وضواحيها، كما اعترف بقيامه بعد كل سرقة مباشرة ببيع الدراجة الآلية المسروقة، في منزله الكائن في بلدة القرقف، لأشخاص من مناطق مختلفة في محافظة عكار.

بالتحقيق مع شخصين اشتريا منه دراجتين آليتين، وهما: أ. ر (مواليد 1999، لبناني)،

س. ر (مواليد 1987، لبناني)، أنكرا معرفتهما بسرقة الدراجتين، وافادا بأنهما اشترياها كباقي المواطنين من دون علمهما بالسرقة، وقد تمت إستعادتهما.

أوقف ط. ر. المذكور، فيما ترك الاخرين لقاء توقيعهما على سندي إقامة، والعمل مستمر لمعرفة اماكن تواجد باقي الدراجات المسروقة، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص”.

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