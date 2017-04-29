فيديو.. عملية دهس جماعي مروعة في ساو باولو on April 29, 2017

نشر موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لعملية دهس، حيث صدمت سيارة حشد من الناس أغلقوا طريقا سريعا بالقرب من مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس في ولاية ساو باولو البرازيلية.

و كان العشرات من المتظاهرين قد تجمعوا ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بإصلاح قانون العمل ورفع سن التقاعد، وهو ما عطل حركة المرور .

ويظهر مقطع الفيديو، تجمع المحتجين أمام أحد السائقين لمنعة من المرور، وبدوره قرر السائق المرور، حيث قام بالتحرك ببطء باتجاه الناس، ومن ثم زاد السرعة ليدهس عدد من المحتجين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، عن إصابة اثنين من النساء. وتم القاء القبض على السائق في وقت لاحق من قبل الشرطة.

نشر موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لعملية دهس، حيث صدمت سيارة حشد من الناس أغلقوا طريقا سريعا بالقرب من مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس في ولاية ساو باولو البرازيلية.

و كان العشرات من المتظاهرين قد تجمعوا ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بإصلاح قانون العمل ورفع سن التقاعد، وهو ما عطل حركة المرور .

ويظهر مقطع الفيديو، تجمع المحتجين أمام أحد السائقين لمنعة من المرور، وبدوره قرر السائق المرور، حيث قام بالتحرك ببطء باتجاه الناس، ومن ثم زاد السرعة ليدهس عدد من المحتجين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، عن إصابة اثنين من النساء. وتم القاء القبض على السائق في وقت لاحق من قبل الشرطة.

التعليقات