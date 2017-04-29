دعوة من بريطانيا لوضع غرامات على فيسبوك وغيره من مواقع التواصل on April 29, 2017

دعا الرئيس التنفيذى للجمعية الوطنية البريطانية لمنع القسوة ضد الأطفال إلى فرض غرامات على “فيس بوك” و”تويتر” والشركات الأخرى التى تدير مواقع التواصل الاجتماعى إذا فشلت فى ضمان سلامة الأطفال الذين يستخدمون هذه المواقع.

وحث بيتر وانليس الذى يقود أكبر جمعية لحماية الأطفال فى بريطانيا، الحكومة البريطانية القادمة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد التنمر والمقاطع الإباحية التى تستهدف الأطفال على شبكة الإنترنت من خلال إدخال تصنيفات على المواقع بحسب الفئة العمرية على غرار السينما والتليفزيون.

وقال وانليس، وفقا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، إن تنظيم شبكة الإنترنت بنفس أسلوب وسائل الإعلام التقليدية سيساعد فى حماية الأطفال الذين يستخدمون مواقع مثل فيس بوك وإنستجرام وتويتر، وأضاف أن الوقت قد حان لتواجه الشركات التى تدير هذه المواقع تدقيقا قويا من جانب جهة منظمة مستقلة وتتعرض لغرامات إذا أخفقت فى الحفاظ على سلامة الأطفال.

دعا الرئيس التنفيذى للجمعية الوطنية البريطانية لمنع القسوة ضد الأطفال إلى فرض غرامات على “فيس بوك” و”تويتر” والشركات الأخرى التى تدير مواقع التواصل الاجتماعى إذا فشلت فى ضمان سلامة الأطفال الذين يستخدمون هذه المواقع.

وحث بيتر وانليس الذى يقود أكبر جمعية لحماية الأطفال فى بريطانيا، الحكومة البريطانية القادمة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد التنمر والمقاطع الإباحية التى تستهدف الأطفال على شبكة الإنترنت من خلال إدخال تصنيفات على المواقع بحسب الفئة العمرية على غرار السينما والتليفزيون.

وقال وانليس، وفقا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، إن تنظيم شبكة الإنترنت بنفس أسلوب وسائل الإعلام التقليدية سيساعد فى حماية الأطفال الذين يستخدمون مواقع مثل فيس بوك وإنستجرام وتويتر، وأضاف أن الوقت قد حان لتواجه الشركات التى تدير هذه المواقع تدقيقا قويا من جانب جهة منظمة مستقلة وتتعرض لغرامات إذا أخفقت فى الحفاظ على سلامة الأطفال.

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