الأمن العام: توقيف فلسطيني للاشتباه بانتمائه لداعش on April 29, 2017

صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان الاتي: “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية، ورصد خلاياها النائمة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقتين، أوقفت المديرية العامة للأمن العام وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة الفلسطيني اللاجئ في لبنان ( م.ف.ش )، للاشتباه بإنتمائه لتنظيم داعش الارهابي.

بالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه، وبأنه اعتنق فكر تنظيم “داعش” الارهابي من خلال السوريين (ق.غ) و ( ب.ق)، اللذين قاتلا الى جانب التنظيم في سوريا، وحضرا الى مخيم عين الحلوة وإلتحقا بمجموعة الارهابي الفار بلال بدر، وأنه كان يترقب اعلان الامارة الاسلامية في لبنان لتقديم البيعة.

كما، اعترف انه كان يتابع اخبار تنظيم داعش الارهابي عبر الانترنت، واشترك في عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واصبح يتواصل مع اشخاص ينتمون الى التنظيم المذكور، ويتبادل معهم قنوات وروابط حول العمليات الانتحارية وعمليات القتل.

بعد إنتهاء التحقيق معه، أحيل الى القضاء المختص”.

صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان الاتي: “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية، ورصد خلاياها النائمة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقتين، أوقفت المديرية العامة للأمن العام وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة الفلسطيني اللاجئ في لبنان ( م.ف.ش )، للاشتباه بإنتمائه لتنظيم داعش الارهابي.

بالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه، وبأنه اعتنق فكر تنظيم “داعش” الارهابي من خلال السوريين (ق.غ) و ( ب.ق)، اللذين قاتلا الى جانب التنظيم في سوريا، وحضرا الى مخيم عين الحلوة وإلتحقا بمجموعة الارهابي الفار بلال بدر، وأنه كان يترقب اعلان الامارة الاسلامية في لبنان لتقديم البيعة.

كما، اعترف انه كان يتابع اخبار تنظيم داعش الارهابي عبر الانترنت، واشترك في عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واصبح يتواصل مع اشخاص ينتمون الى التنظيم المذكور، ويتبادل معهم قنوات وروابط حول العمليات الانتحارية وعمليات القتل.

بعد إنتهاء التحقيق معه، أحيل الى القضاء المختص”.

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