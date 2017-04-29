اعتصام لصيادي الاسماك في ببنين العبدة on April 29, 2017

جدد صيادو الأسماك بالجاروفة في مرفأ ببنين – العبدة إعتصامهم صباح اليوم، حيث إحتشد عدد منهم في ساحة المرفأ، في حضور رئيس بلدية ببنين – العبدة كفاح الكسار، رئيس تعاونية صيادي الاسماك عبد الرزاق حافظة وعدد من المخاتير.

ودعا حافظة وزراء الزراعة والدفاع والداخلية الى التراجع عن هذا القرار المجحف بحق الصيادين، وقال: “لماذا يتم توقيف صيادي الجاورفة؟، لم نتعود قطع الطرقات، ولكن للأسف هذا القرار بات يهدد أرزاق عيالنا وأطفالنا الذين ليس لهم دخل ومصدر لرزقهم إلا من هذا الباب، وللأسف لا أحد يسمع الصوت”، مستغربا “سرعة أخذ القرار بمنع الجاروفة”.

بدوره، طالب الكسار ب “الرجوع عن هذا القرار، بخاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك”، داعيا الوزراء المعنيين الى “لفتة طيبة بحق هؤلاء الصيادين”.

كما، كانت كلمة للمختار السابق محمد الحصني، الذي طالب ب “إنصاف الصيادين، لأن هناك من يقوم بهذه المهنة في مناطق الجنوب وبيروت، ولماذا فقط تمنع عنا؟”، متسائلا: “هل نموت من الجوع، وتتوقف مصادر دخل وقوت أبنائنا”؟



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