شروط الحصول على إقامة دائمة في تركيا on April 29, 2017

أصدرت السلطات التركية قانون عمل جديد، ليتوافق مع تزايد طلبات إقامات العمل التي تتلقاها وزارة العمل من الأجانب، التي شهدت زيادة عن 80 ألف طلب تصريح للعمل من 165 دولة فقط خلال العام المنصرم.

ونشرت تركيا تفاصيل القانون الجديد في الجريدة الرسمية، والذي دخل حيز التطبيق والتنفيذ اعتبارا من اليوم.

، وفقا لـ “سي إن إن تورك ، أو ما يعرف بـ”بطاقة التوركواز”، والتي من المتوقع أن تَمنح البطاقة لحامليها من الأجانب الحقَّ في إقامة وعمل دائمين، دون الاضطرار لتجديد الإقامة مرة كل سنة.

وبشأن التقديم للحصول على البطاقة بالنسبة للأجانب المقيمين في تركيا، فسيتم مباشرة عن طريق وزارة العمل والضمان الاجتماعي، التي ستقوم بتقييم الملف إلكترونياً.

أما بالنسبة للأجانب خارج تركيا، فيجب عليهم التقدّم من خلال التمثيليات الدبلوماسية الرسمية في بلد إقامتهم، التي سترسل طلب الترشح إلكترونياً لوزارة العمل التركية لتقييمه.

وسيكون بمقدور الأجانب المتواجدين بصفة قانونية بالبلاد تعبئة الطلب الإلكتروني بأنفسهم، بعد إدخال رقم الهوية التركي الخاص بهم، أما من يتواجدون خارج البلد فيجب أن يتم طلبهم عبر إحدى المؤسسات التركية.

وستعطي “بطاقة التوركواز” للمترشحين الحقَّ في استقدام أسرهم، فخلال عملية تعبئة ملف الطلب يمكن للراغب أن يدخل بيانات أقاربه ودرجة القرابة بينهم حتى يتسنى للسلطات المختصة دراسة طلباتهم أيضاً.

ويشير التقرير إلى ضرورة إدراج وثائق رسمية في ملف الطلب تثبت الزوجية والأبوة، في حال كان المترشح يرغب في استقدام أسرته.

وبشأن معايير قياس الطلب، فأبرز المعايير المعتمدة في دراسة طلب الحصول على هذه البطاقة كما جاء في نص الجريدة الرسمية هي:

المهارات والمؤهلات المهنية:

وسيؤخد بعين الاعتبار المستوى التعليمي، المعاش الشهري، الخبرة المهنية واللغات الأجنبية التي يتقنها متقدّم الطلب إضافة إلى لغته الأم.

المؤهلات الاستثمارية:

سيكون على مقدّم الطلب أن يتعهد بإقامة مشروع استثماري، وسيقيّم طلبه بناء على قيمة الاستثمار، والصادرات، ومجال الاستثمار ومنطقته، بالإضافة إلى مؤهلات أخرى.

الباحثون والعلماء:

سيكون على طالب الترشح تقديم عدد من الأبحاث الأكاديمية المنشورة باسمه في المجالات البحثية الوطنية والدولية.

وبالإضافة إلى تجربته الأكاديمية، العلمية أو التكنولوجية، أن يكون حاصلاً على براءات اختراع، أو علامات تجارية مسجلة باسمه في أحد المجالات، أو تقلّد من قبل مناصب رفيعة في ميادين استراتيجية كالدفاع، أو الطاقة والمعادن.

الرياضيّون:

أن يكون لديه رخصة الممارسة الرياضية مع فريق حاصل على جوائز ومسابقات عالمية، أن يكون قد حقق نجاحات شخصية على المستوى الوطني والدولي، أو أن يكون لاعباً وطنياً قد مثَّل منتخب بلاده في بعض المحافل والملتقيات الدولية.

المفكرون والفنانون:

يكون حاصلاً على جوائز وطنية أو دولية، ومؤهلات أخرى قد تبرز أهمية ملف طلبه.

المؤثرون في نشر الثقافة التركية عالمياً:

والمقصود به مدة ودوام التأثير الذي يحدثه المترشح من خلال فعاليات تعريفية، فكرية أو فنية بالثقافة التركية والأتراك على المستوى الدولي.

حقوق وواجبات حامل البطاقة

تتيح البطاقة لحامليها حقَّ إقامة وعمل دائمين، كما ستعفيهم من الخدمة العسكرية، ولا يحق لحاملها التصويت والترشح في الانتخابات، أو العمل داخل مؤسسات حكومية.

لكن في المقابل سيكون من حق صاحب البطاقة، وبناء على اقتراح من الوزارة المعنية الحصول على الجنسية التركية بعد مدة من الوقت، إذا لم يثبت تورطه في أي أعمال من شأنها تهديد الأمن الوطني.

ويتم إلغاء بطاقة الإقامة التي تعطى للأقارب مباشرة في حال إلغاء “بطاقة التوركواز” المصاحبة لها.

شروط الحصول على إقامة دائمة في تركيا

أصدرت السلطات التركية قانون عمل جديد، ليتوافق مع تزايد طلبات إقامات العمل التي تتلقاها وزارة العمل من الأجانب، التي شهدت زيادة عن 80 ألف طلب تصريح للعمل من 165 دولة فقط خلال العام المنصرم.

ونشرت تركيا تفاصيل القانون الجديد في الجريدة الرسمية، والذي دخل حيز التطبيق والتنفيذ اعتبارا من اليوم.

، وفقا لـ “سي إن إن تورك ، أو ما يعرف بـ”بطاقة التوركواز”، والتي من المتوقع أن تَمنح البطاقة لحامليها من الأجانب الحقَّ في إقامة وعمل دائمين، دون الاضطرار لتجديد الإقامة مرة كل سنة.

وبشأن التقديم للحصول على البطاقة بالنسبة للأجانب المقيمين في تركيا، فسيتم مباشرة عن طريق وزارة العمل والضمان الاجتماعي، التي ستقوم بتقييم الملف إلكترونياً.

أما بالنسبة للأجانب خارج تركيا، فيجب عليهم التقدّم من خلال التمثيليات الدبلوماسية الرسمية في بلد إقامتهم، التي سترسل طلب الترشح إلكترونياً لوزارة العمل التركية لتقييمه.

وسيكون بمقدور الأجانب المتواجدين بصفة قانونية بالبلاد تعبئة الطلب الإلكتروني بأنفسهم، بعد إدخال رقم الهوية التركي الخاص بهم، أما من يتواجدون خارج البلد فيجب أن يتم طلبهم عبر إحدى المؤسسات التركية.

وستعطي “بطاقة التوركواز” للمترشحين الحقَّ في استقدام أسرهم، فخلال عملية تعبئة ملف الطلب يمكن للراغب أن يدخل بيانات أقاربه ودرجة القرابة بينهم حتى يتسنى للسلطات المختصة دراسة طلباتهم أيضاً.

ويشير التقرير إلى ضرورة إدراج وثائق رسمية في ملف الطلب تثبت الزوجية والأبوة، في حال كان المترشح يرغب في استقدام أسرته.

وبشأن معايير قياس الطلب، فأبرز المعايير المعتمدة في دراسة طلب الحصول على هذه البطاقة كما جاء في نص الجريدة الرسمية هي:

المهارات والمؤهلات المهنية:

وسيؤخد بعين الاعتبار المستوى التعليمي، المعاش الشهري، الخبرة المهنية واللغات الأجنبية التي يتقنها متقدّم الطلب إضافة إلى لغته الأم.

المؤهلات الاستثمارية:

سيكون على مقدّم الطلب أن يتعهد بإقامة مشروع استثماري، وسيقيّم طلبه بناء على قيمة الاستثمار، والصادرات، ومجال الاستثمار ومنطقته، بالإضافة إلى مؤهلات أخرى.

الباحثون والعلماء:

سيكون على طالب الترشح تقديم عدد من الأبحاث الأكاديمية المنشورة باسمه في المجالات البحثية الوطنية والدولية.

وبالإضافة إلى تجربته الأكاديمية، العلمية أو التكنولوجية، أن يكون حاصلاً على براءات اختراع، أو علامات تجارية مسجلة باسمه في أحد المجالات، أو تقلّد من قبل مناصب رفيعة في ميادين استراتيجية كالدفاع، أو الطاقة والمعادن.

الرياضيّون:

أن يكون لديه رخصة الممارسة الرياضية مع فريق حاصل على جوائز ومسابقات عالمية، أن يكون قد حقق نجاحات شخصية على المستوى الوطني والدولي، أو أن يكون لاعباً وطنياً قد مثَّل منتخب بلاده في بعض المحافل والملتقيات الدولية.

المفكرون والفنانون:

يكون حاصلاً على جوائز وطنية أو دولية، ومؤهلات أخرى قد تبرز أهمية ملف طلبه.

المؤثرون في نشر الثقافة التركية عالمياً:

والمقصود به مدة ودوام التأثير الذي يحدثه المترشح من خلال فعاليات تعريفية، فكرية أو فنية بالثقافة التركية والأتراك على المستوى الدولي.

حقوق وواجبات حامل البطاقة

تتيح البطاقة لحامليها حقَّ إقامة وعمل دائمين، كما ستعفيهم من الخدمة العسكرية، ولا يحق لحاملها التصويت والترشح في الانتخابات، أو العمل داخل مؤسسات حكومية.

لكن في المقابل سيكون من حق صاحب البطاقة، وبناء على اقتراح من الوزارة المعنية الحصول على الجنسية التركية بعد مدة من الوقت، إذا لم يثبت تورطه في أي أعمال من شأنها تهديد الأمن الوطني.

ويتم إلغاء بطاقة الإقامة التي تعطى للأقارب مباشرة في حال إلغاء “بطاقة التوركواز” المصاحبة لها.

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