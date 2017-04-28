فيديو: ساحرة صغيرة تبهر لجنة التحكيم والحضور بخدعها… لن تصدقوا ما سترونه! on April 28, 2017

وقفت لجنة تحكيم برنامج المواهب البريطاني “Britain’s Got Talent” مندهشة بعد عرض ألعاب خفة قدّمته طفلة لم تتجاوز الثامنة من العمر.

وأذهلت إيسي سيمبسون أعضاء اللّجنة والحضور بالخدع التي نفّذتها في حلقة ليلة السبت، 22 أبريل/نيسان، من البرنامج الذي يُعرض على قناة ITV، محرجة الكثير من السَّحرة أصحاب الخبرة الطويلة في هذا المجال بأدائها المُذهل.

وبدأت إيسي، التي تعلّمت ألعاب الخفة من جدّها، خدعتها بإخراج ثلاثة من كتبها المفضلة من علبة كرتون ووزعتها على أعضاء لجنة التحكيم.

ثم طلبت إيسي من سايمون كويل، أحد أعضاء اللجنة، اختيار ورقةٍ من أوراق اللعب، طالبة منه اختيار كتابٍ من الكتب الثلاثة، وتحديد رقم صفحةٍ عشوائيًا.

وبعدما اختار كتاب زميلته أليشا ديكسون، طلبت إيسي من أليشا أن تختار كلمةً عشوائية من الصفحة التي حددها سايمون، وكانت الكلمة “Kettle”.

لكن المفاجأة كانت حين أزالت إيسي قطعة القماش عن لوحة أحضرتها معها إلى المسرح، لتظهر عليها كلمة “Kettle”، فوقف أعضاء لجنة التحكيم لشدّة ذهولهم. وقفت لجنة تحكيم برنامج المواهب البريطاني “Britain’s Got Talent” مندهشة بعد عرض ألعاب خفة قدّمته طفلة لم تتجاوز الثامنة من العمر.

وأذهلت إيسي سيمبسون أعضاء اللّجنة والحضور بالخدع التي نفّذتها في حلقة ليلة السبت، 22 أبريل/نيسان، من البرنامج الذي يُعرض على قناة ITV، محرجة الكثير من السَّحرة أصحاب الخبرة الطويلة في هذا المجال بأدائها المُذهل.

وبدأت إيسي، التي تعلّمت ألعاب الخفة من جدّها، خدعتها بإخراج ثلاثة من كتبها المفضلة من علبة كرتون ووزعتها على أعضاء لجنة التحكيم.

ثم طلبت إيسي من سايمون كويل، أحد أعضاء اللجنة، اختيار ورقةٍ من أوراق اللعب، طالبة منه اختيار كتابٍ من الكتب الثلاثة، وتحديد رقم صفحةٍ عشوائيًا.

وبعدما اختار كتاب زميلته أليشا ديكسون، طلبت إيسي من أليشا أن تختار كلمةً عشوائية من الصفحة التي حددها سايمون، وكانت الكلمة “Kettle”.

لكن المفاجأة كانت حين أزالت إيسي قطعة القماش عن لوحة أحضرتها معها إلى المسرح، لتظهر عليها كلمة “Kettle”، فوقف أعضاء لجنة التحكيم لشدّة ذهولهم.

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