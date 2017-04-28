طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بالحرارة on April 28, 2017

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيا. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة:طقس ربيعي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيا، اما يوم الأحد فيكون غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

-درجات الحرارة على الساحل من 13 الى 23 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الارز من 11 الى 19 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها من 10 الى 25 كلم/س.

-الانقشاع متوسط يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 90%

-حال البحر معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 21 درجة.

-الضغط الجوي 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 58,06 ساعة غروب الشمس:19:19.



توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيا. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة:طقس ربيعي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة نسبيا، اما يوم الأحد فيكون غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

-درجات الحرارة على الساحل من 13 الى 23 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الارز من 11 الى 19 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها من 10 الى 25 كلم/س.

-الانقشاع متوسط يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 90%

-حال البحر معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 21 درجة.

-الضغط الجوي 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 58,06 ساعة غروب الشمس:19:19.

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