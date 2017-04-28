صور.. هذا القط أصبح حديث ولاية تكساس.. تعرّف على السبب on April 28, 2017

أصبح هذا القط حديث ولاية تكساس الأمريكية، بعدما التقطت الشرطة صورته وهو يجلس في مواجهة حية ذات أجراس، وبثتها على موقع “فيسبوك”، تحت عنوان “القط الشجاع”.

وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية؛ فقد بثت شرطة مدينة لاجونا بولاية تكساس الأمريكية، تحذيراً من الحية ذات الأجراس لسكان المدينة؛ وذلك في موسم انتشارها، وبثت مع التحذير صورة هذا القط الشجاع وهو يجلس في مواجهة الحية، التي تبدو وكأنها تستعد للانقضاض على القط الذي لم يحرك ساكناً.

وكانت الشرطة قد تَلَقّت عدة بلاغات من السكان بمشاهدة الحية، قبل أن تبحث عنها وتجدها إلى جوار القط وتقوم بالإمساك بها.

وقالت الشرطة في تحذيرها: “إن الحية ذات الأجراس تخرج من بياتها الشتوي في شهريْ مارس وإبريل، وتكون نشطة حين تكون الحرارة بين 16 و27 درجة مئوية”، وطالبت السكان بالحذر خاصة في الحدائق والزراعات.

والأفاعي ذوات الجرس هي مجموعة من الثعابين السامة ترجع أصولها جميعاً إلى الأمريكتين، وتصطاد الحيوانات الصغيرة مثل الطيور والقوارض، وتقتل هذه الأفاعي فرائسها بلدغة سامة، وتمتلك جميعُ الأفاعي ذوات الجرس مجموعةً من الأنياب التي تُدخل من خلالها كميات كبيرة من السم للدم، وينتقل السم عبر مجاري الدم ليدمر النسيج ويسبب الورم والنزيف الداخلي والألم الحاد.

أصبح هذا القط حديث ولاية تكساس الأمريكية، بعدما التقطت الشرطة صورته وهو يجلس في مواجهة حية ذات أجراس، وبثتها على موقع “فيسبوك”، تحت عنوان “القط الشجاع”.

وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية؛ فقد بثت شرطة مدينة لاجونا بولاية تكساس الأمريكية، تحذيراً من الحية ذات الأجراس لسكان المدينة؛ وذلك في موسم انتشارها، وبثت مع التحذير صورة هذا القط الشجاع وهو يجلس في مواجهة الحية، التي تبدو وكأنها تستعد للانقضاض على القط الذي لم يحرك ساكناً.

وكانت الشرطة قد تَلَقّت عدة بلاغات من السكان بمشاهدة الحية، قبل أن تبحث عنها وتجدها إلى جوار القط وتقوم بالإمساك بها.

وقالت الشرطة في تحذيرها: “إن الحية ذات الأجراس تخرج من بياتها الشتوي في شهريْ مارس وإبريل، وتكون نشطة حين تكون الحرارة بين 16 و27 درجة مئوية”، وطالبت السكان بالحذر خاصة في الحدائق والزراعات.

والأفاعي ذوات الجرس هي مجموعة من الثعابين السامة ترجع أصولها جميعاً إلى الأمريكتين، وتصطاد الحيوانات الصغيرة مثل الطيور والقوارض، وتقتل هذه الأفاعي فرائسها بلدغة سامة، وتمتلك جميعُ الأفاعي ذوات الجرس مجموعةً من الأنياب التي تُدخل من خلالها كميات كبيرة من السم للدم، وينتقل السم عبر مجاري الدم ليدمر النسيج ويسبب الورم والنزيف الداخلي والألم الحاد.

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