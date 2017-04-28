توقيف مروجي مخدرات في بلاط جبيل on April 28, 2017

افيد ان قوة من شعبة معلومات الأمن العام في جبل لبنان دهمت عند منتصف الليل بناء لإشارة القضاء المختص منزلا في محلة بلاط – جبيل، وأوقفت شابين وفتاة ينشطون في تجارة المخدرات وضبطت في المنزل كميات من حشيشة الكيف والكوكايين والهيرويين والماريجوانا والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة.

افيد ان قوة من شعبة معلومات الأمن العام في جبل لبنان دهمت عند منتصف الليل بناء لإشارة القضاء المختص منزلا في محلة بلاط – جبيل، وأوقفت شابين وفتاة ينشطون في تجارة المخدرات وضبطت في المنزل كميات من حشيشة الكيف والكوكايين والهيرويين والماريجوانا والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة.

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