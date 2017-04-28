أطول 5 رجال في العالم… أحدهم عربي on April 28, 2017

يبلغ متوسط الطول الطبيعي للإنسان بين 5 و6 اقدام، أي ما بين (150سنتيمتراً-185سنتيمتراً)، لكن بعض الرجال كسروا هذه القاعدة ليتجاوز بعضهم طوله 8 أقدام.. هذه قائمة ببعضهم:

1-روبرت بيرشينغ وادلو

المعروف باسم عملاق من إلينوي، أطول رجل على سطح الأرض، ولد في عام 1918، وتوفي في عمر22 سنة فقط. وكان اسمه روبرت بيرشينغ وادلو، بدأ نموه يتسارع بعد بضعة أشهر فقط من ولادته. وكان أطول من كلا والديه عندما بلغ السادسة من عمره. في عام 1936، ذهب بجولة مع سيرك رينغلينغ براذرز.

ومع اقتراب موته كان يحتاج إلى أقواس الساق الخاصة ليتمكن من المشي، بعد ذلك عانى من فقدان الشعور في قدميه. ووصل طوله إلى 8,11 أقدام أي نحو (272 سنتيمتراً).

2- سلطان كوزن

شاب كردي الأصل ولد عام 1982 في مدينة ماردين في تركيا، وصنف في موسوعة غينيس العالمية كأطول رجل في العالم. يبلغ طوله 251 سنتيمتراً.

ووزنه 137 كغ، كما صنف أيضاً بصاحب أكبر يدين في العالم، حيث يبلغ طول يده من المعصم إلى نهاية الأصابع 27.55 سنتيمتراً، و يلبس حذاء قياسه 60 سنتيمتراً. كان نموه إلى سن العاشرة طبيعياً لكن خللا بالغدة النخامية أسفر عن نموه المتسارع حتى تمكن الأطباء من إيقافه باستئصال الغدة جراحياً.

3- بيرنارد كوين

ولد عام 1897، هو واحد من 17 شخصاً فقط في التاريخ الطبي تجاوز طولهم 8 أقدام أو أكثر. فقد وصل كوين إلى طول 8 أقدام 4 بوصات (2.54 م). كان أطول شخص في العالم عند مماته.

قيل إنه كان يرتدي حذاء مقاس 24 (أميركي). توفي بيرنارد كوين من تصلب الكبد واضطراب غدي في عام 1921. دفن في أنثون، أيوا، في نعش خاص.

4- جون ويليام روجان

أميركي من أصول أفريقية، يعتبر أطول شخص في العالم قبل مجيء روبرت وادلو. ولد في هندرسونفيل، تينيسي عام 1868. بدأ ينمو بسرعة كبيرة في سن الـ13، نتيجة إصابته بطفرة، وبحلول عام 1882، لم يتمكن من الوقوف أو المشي على الإطلاق.

وبلغ طوله عام 1899نحو (2.59 م) وغالباً ما ظهر في الصحف، وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من أداء العمل البدني، إلا أنه كان يعتاش على بيع صوره.

وبلغ قياس يد روجان 11.5 بوصة (29 سم) في الطول وأقدامه 13.7 بوصة (34 سم) في الطول. ووصل طوله أخيراً إلى (2.67متراً)، توفي عام 1905.

5- ابراهيم تقي الله

شاب مغربي يقطن في فرنسا، يملك أطول قدمين في العالم، إذ يتجاوز مقاس حذائه 58 أوروبياً، ويبلغ طول قدمه اليسرى 38,1 سنيتمتراً فيما يبلغ طول القدم اليمنى 37,5 سنتيمترا، ويبلغ طول إبراهيم الإجمالي (2,46) متر. ويصنف اليوم كثاني أطول شخص في العالم بعد كوزون.

أطول 5 رجال في العالم… أحدهم عربي

يبلغ متوسط الطول الطبيعي للإنسان بين 5 و6 اقدام، أي ما بين (150سنتيمتراً-185سنتيمتراً)، لكن بعض الرجال كسروا هذه القاعدة ليتجاوز بعضهم طوله 8 أقدام.. هذه قائمة ببعضهم:

1-روبرت بيرشينغ وادلو

المعروف باسم عملاق من إلينوي، أطول رجل على سطح الأرض، ولد في عام 1918، وتوفي في عمر22 سنة فقط. وكان اسمه روبرت بيرشينغ وادلو، بدأ نموه يتسارع بعد بضعة أشهر فقط من ولادته. وكان أطول من كلا والديه عندما بلغ السادسة من عمره. في عام 1936، ذهب بجولة مع سيرك رينغلينغ براذرز.

ومع اقتراب موته كان يحتاج إلى أقواس الساق الخاصة ليتمكن من المشي، بعد ذلك عانى من فقدان الشعور في قدميه. ووصل طوله إلى 8,11 أقدام أي نحو (272 سنتيمتراً).

2- سلطان كوزن

شاب كردي الأصل ولد عام 1982 في مدينة ماردين في تركيا، وصنف في موسوعة غينيس العالمية كأطول رجل في العالم. يبلغ طوله 251 سنتيمتراً.

ووزنه 137 كغ، كما صنف أيضاً بصاحب أكبر يدين في العالم، حيث يبلغ طول يده من المعصم إلى نهاية الأصابع 27.55 سنتيمتراً، و يلبس حذاء قياسه 60 سنتيمتراً. كان نموه إلى سن العاشرة طبيعياً لكن خللا بالغدة النخامية أسفر عن نموه المتسارع حتى تمكن الأطباء من إيقافه باستئصال الغدة جراحياً.

3- بيرنارد كوين

ولد عام 1897، هو واحد من 17 شخصاً فقط في التاريخ الطبي تجاوز طولهم 8 أقدام أو أكثر. فقد وصل كوين إلى طول 8 أقدام 4 بوصات (2.54 م). كان أطول شخص في العالم عند مماته.

قيل إنه كان يرتدي حذاء مقاس 24 (أميركي). توفي بيرنارد كوين من تصلب الكبد واضطراب غدي في عام 1921. دفن في أنثون، أيوا، في نعش خاص.

4- جون ويليام روجان

أميركي من أصول أفريقية، يعتبر أطول شخص في العالم قبل مجيء روبرت وادلو. ولد في هندرسونفيل، تينيسي عام 1868. بدأ ينمو بسرعة كبيرة في سن الـ13، نتيجة إصابته بطفرة، وبحلول عام 1882، لم يتمكن من الوقوف أو المشي على الإطلاق.

وبلغ طوله عام 1899نحو (2.59 م) وغالباً ما ظهر في الصحف، وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من أداء العمل البدني، إلا أنه كان يعتاش على بيع صوره.

وبلغ قياس يد روجان 11.5 بوصة (29 سم) في الطول وأقدامه 13.7 بوصة (34 سم) في الطول. ووصل طوله أخيراً إلى (2.67متراً)، توفي عام 1905.

5- ابراهيم تقي الله

شاب مغربي يقطن في فرنسا، يملك أطول قدمين في العالم، إذ يتجاوز مقاس حذائه 58 أوروبياً، ويبلغ طول قدمه اليسرى 38,1 سنيتمتراً فيما يبلغ طول القدم اليمنى 37,5 سنتيمترا، ويبلغ طول إبراهيم الإجمالي (2,46) متر. ويصنف اليوم كثاني أطول شخص في العالم بعد كوزون.

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