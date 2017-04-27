ناسا تعثر على توأم جليدى للأرض على بعد 13 ألف سنة ضوئية on April 27, 2017

رصد علماء الفلك كوكبا جديدا أطلق عليه لقب “التوأم الجليدى” للأرض، فهو له نفس كتلة كوكبنا ويدور حول نجمه على نفس المسافة التى ندور بها حول الشمس، ومع ذلك يقول العلماء إن فرص العثور على الحياة على هذا الكوكب ضئيلة جدا بسبب درجة حرارته المنخفضة.

ووفقا لما ذكرته وكالة الفضاء ناسا، فالكوكب الجديد يحمل اسم OGLE-2016-BLG-1195Lb، ويقع على بعد 13 ألف سنة ضوئية من كوكب الأرض، ويدور حول نجم صغير جدا، والعلماء ليسوا متأكدين من طبيعته حتى الآن، فيمكن أن يكون عبارة عن “قزم البنى”، وهو كائن يشبه النجوم وجوهره غير ساخن بما فيه الكفاية لتوليد الطاقة من خلال الانصهار النووى، لذلك الكوكب يعتبر متجمد.

ويتوقع العلماء أن يكون حتى أكثر برودة من بلوتو الأخير فى نظامنا الشمسى، بحيث أن أى مياه موجودة على سطحه ستكون عبارة عن جليد.

وقال يوسى شفارتزفالد عالم بمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، إن هذا الكوكب تم العثور عليه باستخدام تقنية تعرف باسم “ميكرولنسينج”، وسيتم العمل على دراسة ظروفه وطبيعته خلال الفترة المقبلة من قبل العلماء.

رصد علماء الفلك كوكبا جديدا أطلق عليه لقب “التوأم الجليدى” للأرض، فهو له نفس كتلة كوكبنا ويدور حول نجمه على نفس المسافة التى ندور بها حول الشمس، ومع ذلك يقول العلماء إن فرص العثور على الحياة على هذا الكوكب ضئيلة جدا بسبب درجة حرارته المنخفضة.

ووفقا لما ذكرته وكالة الفضاء ناسا، فالكوكب الجديد يحمل اسم OGLE-2016-BLG-1195Lb، ويقع على بعد 13 ألف سنة ضوئية من كوكب الأرض، ويدور حول نجم صغير جدا، والعلماء ليسوا متأكدين من طبيعته حتى الآن، فيمكن أن يكون عبارة عن “قزم البنى”، وهو كائن يشبه النجوم وجوهره غير ساخن بما فيه الكفاية لتوليد الطاقة من خلال الانصهار النووى، لذلك الكوكب يعتبر متجمد.

ويتوقع العلماء أن يكون حتى أكثر برودة من بلوتو الأخير فى نظامنا الشمسى، بحيث أن أى مياه موجودة على سطحه ستكون عبارة عن جليد.

وقال يوسى شفارتزفالد عالم بمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، إن هذا الكوكب تم العثور عليه باستخدام تقنية تعرف باسم “ميكرولنسينج”، وسيتم العمل على دراسة ظروفه وطبيعته خلال الفترة المقبلة من قبل العلماء.

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