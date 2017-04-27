لقاء تجمّع المطاحن اللبنانية بوزير الاقتصاد on April 27, 2017



التقى تجمع المطاحن في لبنان بوزير الاقتصاد رائد خوري، وناشدوه التدخل لحماية آلاف الوظائف اللبنانية وقطاع المطاحن في لبنان من إغراق الأسواق اللبنانية بالطحين التركي المدعوم من الحكومة التركية. كما طلب التجمّع من الوزير خوري إقرار المعاملة بالمثل ما فيما يتعلق باستيراد الطحين التركي ، حيث تفرض الدولة التركية ضريبة تفوق 100% على الطحين المستورد. وذكر التجمع أن أكثر من تقرير صادر عن البنك الدولي أقر منع الدول من إستيراد الطحين التركي بسبب سياسة الإغراق والدعم الذي يؤثر على الطحين المحلي، منبهين من خطر الإقفال الذي يواجه المطاحن اللبنانية.

ويجدر بالذكر أن المطاحن في لبنان هي جزء من منظومة الأمن الغذائي للشعب اللبناني لأنها تضمن إحتياط الطحين الاستراتيجي لمدة 3 أشهر لكل لبنان، كما أنها تؤمّن كميات كبيرة من العلف لمربي المواشي.

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