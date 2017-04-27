فيديو.. أفعى تخسر جلدها بعدما ابتلعت فريسة ضخمة on April 27, 2017

بالفيديو.. أفعى تخسر جلدها بعدما ابتلعت فريسة ضخمة

تُعرف الثعابين والأفاعي بقدرتها على ابتلاع حيوانات أكبر منها بالحجم، إلا أن هذه الأفعى اضطرت للتخلص من جزء من جلدها، بعد أن ابتلعت فريسة ضخمة تفوق قدرتها.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقله مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر جلد الأفعى وقد بدأ بالتفسخ والتساقط، بعد أن ابتلعت حيوان بلوسوم ضخم، ويشرح صائد الزواحف لوكي كيف أن الأفعى آذت نفسها بعد أن التهمت الفريسة، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



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