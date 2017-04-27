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فيديو.. أفعى تخسر جلدها بعدما ابتلعت فريسة ضخمة

on April 27, 2017

بالفيديو.. أفعى تخسر جلدها بعدما ابتلعت فريسة ضخمة
تُعرف الثعابين والأفاعي بقدرتها على ابتلاع حيوانات أكبر منها بالحجم، إلا أن هذه الأفعى اضطرت للتخلص من جزء من جلدها، بعد أن ابتلعت فريسة ضخمة تفوق قدرتها.
وفي مقطع الفيديو الذي تناقله مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر جلد الأفعى وقد بدأ بالتفسخ والتساقط، بعد أن ابتلعت حيوان بلوسوم ضخم، ويشرح صائد الزواحف لوكي كيف أن الأفعى آذت نفسها بعد أن التهمت الفريسة، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويضيف لوكي “يبدو أن الأفعى قد ربحت للتو معركة ضد فريسة كبيرة نسبياً، والتي تبين فيما بعد أنها حيوان بلوسوم طويل الذيل، وعلى إثر ذلك، بدأت الأفعى تفقد الكثير من جلدها”.
وعلق لوكي على سلوك الأفعى العدائي تجاهه “من الواضح أن الأفعى لا ترغب بأن يزعجها أحد وهي تهضم وجبتها، وهذا السلوك شائع بين الثعابين بعد تناولها وجبة طعام كبيرة، وربما يكون ذلك أيضاً ناتجاً عن الجرح الكبير الذي تعرضت له، وهي تحاول هضم الفريسة”.
وحاولت الأفعى عدة مرات لدغ لوكي، لكنه استطاع بخبرته تجنب هجماتها المتكررة، قبل أن يتم نقل الأفعى إلى مكان آمن، ورداً على سؤال بعض المشاهدين فيما إذا كانت الأفعى بحاجة إلى قطب لعلاج جراحها، قال لوكي إن الجراح كانت سطحية وستشفى لوحدها مع الوقت.

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