فتاة كندية تعلق فوق رافعة شاهقة.. ماذا حصل لها on April 27, 2017

نشرت وسائل إعلام كندية مختلفة تسجيل فيديو، تظهر فيه فتاة عالقة فوق رافعة ضخمة في مدينة تورونتو الكندية، في حين عملت طوقم الانقاذ لساعات قبل أن تتمكن من انقاذها.

ونشرت قناة “جلوبال نيوز” تقريرا مصورا لعملية الإنقاذ التي استغرقت نحة ثلاث ساعات، في حين لا يعرف بعد كيف علقت الفتاة البالغة ثلاثة وعشرون عاما من العمر فوق الرافعة التي ترتفع في الهواء عشرات الأمتار، لكن السلطات هناك تعتقد أنها انزلقت من أعلى الرافعة لتعلق بين الأسلاك.

وجرى اعتقال الفتاة ووجهت السلطات لها تهم “تعمد الأذى”

نشرت وسائل إعلام كندية مختلفة تسجيل فيديو، تظهر فيه فتاة عالقة فوق رافعة ضخمة في مدينة تورونتو الكندية، في حين عملت طوقم الانقاذ لساعات قبل أن تتمكن من انقاذها.

ونشرت قناة “جلوبال نيوز” تقريرا مصورا لعملية الإنقاذ التي استغرقت نحة ثلاث ساعات، في حين لا يعرف بعد كيف علقت الفتاة البالغة ثلاثة وعشرون عاما من العمر فوق الرافعة التي ترتفع في الهواء عشرات الأمتار، لكن السلطات هناك تعتقد أنها انزلقت من أعلى الرافعة لتعلق بين الأسلاك.

وجرى اعتقال الفتاة ووجهت السلطات لها تهم “تعمد الأذى”

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