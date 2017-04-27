عروس تشنق نفسها لهذا السبب الغريب.. وزوجها يحاول اللحاق بها on April 27, 2017

سجل مركز شرطة القصيص بالإمارات واقعة غريبة من نوعها، حيث أقدمت عروس على شنق نفسها في مروحة السقف، فيما حاول الزوج التخلص من حياته واللحاق بها فقام بقطع شرايين يده، ولكن تم إنقاذه، لخلافات عائلية بينهما.

وأكد المقدم عبدالله الهفيت مدير مركز شرطة القصيص بالنيابة، أن الزوجة التي لم يمض على عرسها سوى 3 أشهر فقط، انتحرت بشنق نفسها في مروحة السقف، إثر خلافات مع زوجها الذي أصيب بصدمة بالغة، وحاول اللحاق بها بقطع شرايين يديه بسكين، لكنه أنقذ بوساطة الإسعاف ونقل إلى المستشفى، مشيراً إلى أن الواقعة تعود إلى يوم الخميس الماضي بورود بلاغ بوفاة امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً تدعى «ك.ك»، إثر قيامها بشنق نفسها بقطعة من القماش علقتها في مروحة السقف.

وقال المقدم الهفيت إنه بعد الانتهاء من معاينة مسرح الجريمة من قبل فريق مختص، ونقل الجثة إلى الطب الشرعي الذي أكد أنه بالمعاينة المبدئية لا توجد شبهة جنائية، تم الانتقال إلى مستشفى راشد الذي استقبل الزوج الساعة 4.30 مساء الخميس، ووفر له الإسعافات اللازمة، وتبين أنه يعاني من إصابة متوسطة وبدأ يتماثل للشفاء.

مشيراً إلى أن الزوج أفاد بأن ثمة خلافات زوجية عادية دبت بينه وبين زوجته التي ارتبط بها قبل ثلاثة أشهر فقط من الواقعة، وأن زوجته بادرت إلى دخول غرفة النوم في شقتهما بمنطقة القصيص، وأغلقت الباب على نفسها فبادر إلى مغادرة المنزل حتى يعطيها فرصة لاستعادة هدوئها في نحو الساعة 1.30 مساء اليوم ذاته.

وأفاد المقدم الهفيت بأن الزوج أوضح أنه فوجئ بأن الباب لا يزال مغلقاً حين عودته، فكسره واقتحم الغرفة ليجدها معلقة من رقبتها في مروحة السقف

سجل مركز شرطة القصيص بالإمارات واقعة غريبة من نوعها، حيث أقدمت عروس على شنق نفسها في مروحة السقف، فيما حاول الزوج التخلص من حياته واللحاق بها فقام بقطع شرايين يده، ولكن تم إنقاذه، لخلافات عائلية بينهما.

وأكد المقدم عبدالله الهفيت مدير مركز شرطة القصيص بالنيابة، أن الزوجة التي لم يمض على عرسها سوى 3 أشهر فقط، انتحرت بشنق نفسها في مروحة السقف، إثر خلافات مع زوجها الذي أصيب بصدمة بالغة، وحاول اللحاق بها بقطع شرايين يديه بسكين، لكنه أنقذ بوساطة الإسعاف ونقل إلى المستشفى، مشيراً إلى أن الواقعة تعود إلى يوم الخميس الماضي بورود بلاغ بوفاة امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً تدعى «ك.ك»، إثر قيامها بشنق نفسها بقطعة من القماش علقتها في مروحة السقف.

وقال المقدم الهفيت إنه بعد الانتهاء من معاينة مسرح الجريمة من قبل فريق مختص، ونقل الجثة إلى الطب الشرعي الذي أكد أنه بالمعاينة المبدئية لا توجد شبهة جنائية، تم الانتقال إلى مستشفى راشد الذي استقبل الزوج الساعة 4.300 مساء الخميس، ووفر له الإسعافات اللازمة، وتبين أنه يعاني من إصابة متوسطة وبدأ يتماثل للشفاء.

مشيراً إلى أن الزوج أفاد بأن ثمة خلافات زوجية عادية دبت بينه وبين زوجته التي ارتبط بها قبل ثلاثة أشهر فقط من الواقعة، وأن زوجته بادرت إلى دخول غرفة النوم في شقتهما بمنطقة القصيص، وأغلقت الباب على نفسها فبادر إلى مغادرة المنزل حتى يعطيها فرصة لاستعادة هدوئها في نحو الساعة 1.30 مساء اليوم ذاته.

وأفاد المقدم الهفيت بأن الزوج أوضح أنه فوجئ بأن الباب لا يزال مغلقاً حين عودته، فكسره واقتحم الغرفة ليجدها معلقة من رقبتها في مروحة السقف

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