تعميم صورة موقوف بجرمي احتيال وتزوير on April 27, 2017

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة

البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الاخيرة عمليات احتيال وتزوير، من قبل أحد الأشخاص المجهولين، الذي يوهم ضحاياه من غير اللبنانيين، بقدرته على تأمين إقامة في لبنان، مقابل مبلغ /600/ دولار أميركي، فيقوم بتزويرها وتسليمها لهم.

نتيجةً للإستقصاءات والتحريات، تمكنت مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيفه بتاريخ 26/4/2017، في صيدا، وتبيّن انه يدعى:



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ح. أ. (مواليد عام 1983، سوري)بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وبقيامه بعمليتين احتياليتين، حيث سلّم إحدى ضحاياه إقامة مزوّرة لقاء مبلغ مالي، واستلم من الضحية الثانية المبلغ من دون تأمين الإقامة.لذلك، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائية الكائن في حارة صيدا – تلّة مار الياس، أو الإتصال على أحد الرقمين: 754308/07 أو 754309/07، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.