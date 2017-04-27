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العثور على سيارة مسروقة في الفيدار

on April 27, 2017

افيد ان شرطة بلدية الفيدار – جبيل عثرت على سيارة “كيا” سوداء، متوقفة على الطريق العام في البلدة تحمل الرقم 494878ج وبعد التدقيق فيها، تبين انها مسروقة وتعود للمواطن (غ.ف). وحضرت القوى الامنية الى المكان، وباشرت تحقيقاتها وتم الاتصال بصاحبها لاستلامها.

افيد ان شرطة بلدية الفيدار – جبيل عثرت على سيارة “كيا” سوداء، متوقفة على الطريق العام في البلدة تحمل الرقم 494878ج وبعد التدقيق فيها، تبين انها مسروقة وتعود للمواطن (غ.ف). وحضرت القوى الامنية الى المكان، وباشرت تحقيقاتها وتم الاتصال بصاحبها لاستلامها.

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