يغتصبون فتاة ويبثون عملية الاعتداء الجنسي عبر الفيسبوك on April 26, 2017

قام شبان في السويد ببث جريمة اغتصاب ارتكبوها على الهواء مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأصدرت محكمة في السويد حكما بسجن ثلاثة شبان لما يصل إلى عامين ونصف العام، بتهمة الاغتصاب.

وأحدثت الجريمة صدمة في السويد، بعد حدوثها هذا العام في مدينة أبسالا على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي ستوكهولم.

وتلقت الشرطة بلاغا من أفراد شاهدوا التسجيل الحي، وداهمت شقة سكنية بالمدينة وألقت القبض على الثلاثة.

وأدين اثنان بالاغتصاب، الثلاثاء، بينما صدر حكم على الثالث بالسجن ستة أشهر، لأنه لم يبلغ بالجريمة، وبتهمة التشهير، بعدما بث الواقعة.

ولم تذكر المحكمة أعمار المتهمين، لكنها قالت إنهم من مواليد الفترة بين 1992 و1998.

وتتيح خدمة “فيسبوك لايف” لأي شخص أن يبث تسجيلا مصورا على الهواء مباشرة من هاتفه المحمول.

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