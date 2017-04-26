من اخترع “واي فاي”؟ وكيف يعمل؟ on April 26, 2017

يعرف الكثيرون خدمة “واي فاي” لنشر الإنترنت لاسلكيا، ويرى البعض أن الـ”واي فاي” والإنترنت هما نفس الشيء، ولكنهما غير ذلك، فـ”الواي فاي” اختصار لكلمتي “Wireless Fidelity” وهي عبارة عن تقنية شبكة لاسلكية تتيح للحواسب وبعض أجهزة الجوال والحواسب اللوحية وأجهزة أخرى الاتصال بإشارات لاسلكية مثل محطة الراديو التي تبعث بإشارات عبر موجات هوائية ذات ترددات مختلفة، وفي الحقيقة تعد “واي فاي” إشارات عالية التردد.

اعتمدت فكرة “واي فاي” على آلية عمل محطات الراديو، فهي عبارة عن مكونات إلكترونية تكون شبكة لاسلكية تشمل المستقبلات كالهاتف والحاسوب وأيضاً جهاز التوجيه (الراوتر) وغيرها، ويرمز إليها أيضاً بـ”WLAN”.

تعمل شبكة “واي فاي” اعتمادا على الـ”راوتر” كمكون رئيسي لأنه الشيء الملموس المتصل بالإنترنت فعليا بواسطة كابلات، ثم يبعث الراوتر بإشارات عالية التردد تحمل البيانات من وإلى الإنترنت، وهناك نقاط استقبال وإرسال في الأجهزة الشخصية من جوال وحواسب.

يعتمد “واي فاي” على نفس معيار “التردد اللاسلكي” (802.11) المستخدم في البث والإرسال، وأسهمت عدة براءات اختراع في تطوير تكنولوجيا “واي فاي”.

رغم ذلك، اعتبر الإندونيسي “فيك هايز” “أبو الواي فاي” لأنه ترأس اللجنة المسؤولة التي شكلت معيار “802.11” بمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الذي تأسس عام 1997.

قبل أن يسمع العامة مصطلح “واي فاي”، أسس “هايز” المعيار المذكور عام 1997 ليكون تمهيدا لتطوير الاتصالات، ثم تم تطوير معيار التردد اللاسلكي إلى معايير أخرى مثل “802.11 إيه” و”802.11 بي” و”802.11 جي” وغيرها.

وكانت أبرز براءة اختراع تستحق التسجيل لتطوير “واي فاي” خاصة بمنظمة “الكومنولث” للبحوث العلمية والصناعية بأستراليا (CSIRO) التي ابتكرت رقاقة إلكترونية حسنت جودة الإشارات خلال تسعينات القرن الماضي عن طريق فريق بقيادة “جون أوسوليفان” وعضوية “تيري برسيفال” و”دايت أوستري” و”جراهام دانيلز” و”جون دين”.

يعرف الكثيرون خدمة “واي فاي” لنشر الإنترنت لاسلكيا، ويرى البعض أن الـ”واي فاي” والإنترنت هما نفس الشيء، ولكنهما غير ذلك، فـ”الواي فاي” اختصار لكلمتي “Wireless Fidelity” وهي عبارة عن تقنية شبكة لاسلكية تتيح للحواسب وبعض أجهزة الجوال والحواسب اللوحية وأجهزة أخرى الاتصال بإشارات لاسلكية مثل محطة الراديو التي تبعث بإشارات عبر موجات هوائية ذات ترددات مختلفة، وفي الحقيقة تعد “واي فاي” إشارات عالية التردد.

اعتمدت فكرة “واي فاي” على آلية عمل محطات الراديو، فهي عبارة عن مكونات إلكترونية تكون شبكة لاسلكية تشمل المستقبلات كالهاتف والحاسوب وأيضاً جهاز التوجيه (الراوتر) وغيرها، ويرمز إليها أيضاً بـ”WLAN”.

تعمل شبكة “واي فاي” اعتمادا على الـ”راوتر” كمكون رئيسي لأنه الشيء الملموس المتصل بالإنترنت فعليا بواسطة كابلات، ثم يبعث الراوتر بإشارات عالية التردد تحمل البيانات من وإلى الإنترنت، وهناك نقاط استقبال وإرسال في الأجهزة الشخصية من جوال وحواسب.

يعتمد “واي فاي” على نفس معيار “التردد اللاسلكي” (802.11) المستخدم في البث والإرسال، وأسهمت عدة براءات اختراع في تطوير تكنولوجيا “واي فاي”.

رغم ذلك، اعتبر الإندونيسي “فيك هايز” “أبو الواي فاي” لأنه ترأس اللجنة المسؤولة التي شكلت معيار “802.11” بمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الذي تأسس عام 1997.

قبل أن يسمع العامة مصطلح “واي فاي”، أسس “هايز” المعيار المذكور عام 1997 ليكون تمهيدا لتطوير الاتصالات، ثم تم تطوير معيار التردد اللاسلكي إلى معايير أخرى مثل “802.11 إيه” و”802.11 بي” و”802.11 جي” وغيرها.

وكانت أبرز براءة اختراع تستحق التسجيل لتطوير “واي فاي” خاصة بمنظمة “الكومنولث” للبحوث العلمية والصناعية بأستراليا (CSIRO) التي ابتكرت رقاقة إلكترونية حسنت جودة الإشارات خلال تسعينات القرن الماضي عن طريق فريق بقيادة “جون أوسوليفان” وعضوية “تيري برسيفال” و”دايت أوستري” و”جراهام دانيلز” و”جون دين”.

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