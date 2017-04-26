مكاسب خيالية من النحل on April 26, 2017

توصل عالم الحشرات الأميركي، روبرت أوين إلى السبب الحقيقى لمشكلة انهيار خلايا النحل التي تهدد الزراعة في الولايات المتحدة بسبب الدور الذي يلعبه النحل في تلقيح الزراعات حيث تقدر اضافته للإنتاج الزراعى بنحو 150 مليار دولار سنويا.



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يقول أوين، إن السبب يكمن في الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية والمبيدات في علاج الأمراض الطفيلية التي تصيب خلايا النحل مما يؤدى إلى تمكن الأمراض من الخلايا والقضاء عليها.وتقول الاحصائيات أن الولايات المتحدة تستورد كل عام نحو 2.66 مليون خلية نحل من أوروبا وأستراليا للمساعدة في دعم الإنتاج الزراعى. ويكون معظمها من نصيب زراعات اللوز في كاليفورنيا.