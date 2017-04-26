ماذا يحدث لصفحات التواصل الاجتماعي بعد وفاة أحد أعضائها؟ on April 26, 2017



وفي مقال نشرته مجلة Nature Human Behavior قال الخبراء “إن موت أحد أعضاء المجموعات الموجودة على شبكات التواصل، يترك أثرا نفسيا على بقية أعضاء المجموعة، فيظهر بقية أعضاء المجموعة تفاعلا مميزا فيما بينهم يشبه ردة فعل خلايا الجسم التي تسرع لترميم الجرج”.

وأوضح الخبراء أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد اختبارات واستطلاعات للرأي شملت أكثر من 770 ألف مشترك على فيسبوك، حيث انقسم المشتركون إلى فئتين، الأولى تتألف من الذين فقدوا أحد أعضاء مجموعتهم المشتركة على الشبكة، والفئة الثانية من الذين حافظت مجموعاتهم على كل أعضائها.



وخلال الدراسات تبين أن فقدان أحد أعضاء المجموعة زاد من تفاعل بقية الأعضاء فيما بينهم بشكل ملحوظ، ولكن ومع مرور عدة أشهر، انخفض مستوى هذا التفاعل إلى الحد الذي كان عليه قبل سنتين من وفاة أحد الأعضاء.

وأشار الباحثون إلى أن تلك الظاهرة بدت واضحة عند مشتركي شبكات التواصل الاجتماعي، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، حيث لوحظ أن وفاة أحد أصدقاء المجموعة زاد من تفاعلهم المشترك بشكل كبير ولفترات طويلة.

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