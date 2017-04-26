فيديو مخيف.. شاحنة تتعلق في الهواء وتكاد أن تسقط في هاوية سحيقة جنوب السعودية on April 26, 2017

نجا قائد شاحنة “تريلا” في السعودية من موت محقق اليوم (الأربعاء)، بعد أن انحرفت سيارته وخرجت عن الطريق الجبلي في عقبة الصفيحة بجنوب الطائف، وكادت تسقط أسفل الوادي.

وأظهر مقطع فيديو التريلا وقد خرجت عن الطريق لوجود انحراف شديد فيه، وفقد سائقها التحكم فيها، وتجاوزت الحواجز الإسمنتية بكاملها بعد أن حطمتها، وواصلت طريقها إلى الوادي، إلا أنها توقفت بعد أن أصبح جزء كبير منها معلقًا في الهواء.

وتسود منطقة الحادث، وهي عقبة الصفيحة بجنوب الطائف التي تربط ترعة ثقيف بمركز المرقبان بني ذبيان بتهامة، المنعطفات الخطرة والضيقة، وكادت التريلا تسقط في هاوية سحيقة، لكنها توقفت وتعلقت مقدمتها في الهواء، وتمكن قائدها من الخروج قبل أن تسقط.

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