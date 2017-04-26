طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع نسبة الرطوبة on April 26, 2017

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، فتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ ليل الخميس الجمعة. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة فتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ ليل الخميس الجمعة، اما يوم الجمعة فيكون قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة

-الحرارة على الساحل من 11 الى 25 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الارز من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها من 10 إلى 35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد.



-الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 70%-حال البحر متوسط ارتفاع الموج رارة سطح الماء 21 درجة.-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.– ساعة شروق الشمس:55,5 ساعة غروب الشمس:17,19.

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