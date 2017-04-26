روسيا: 4500 من الجمهوريات السوفيتية في صفوف “داعش”
on April 26, 2017
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نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، عن سيرجي رودسكوي المسؤول في الجيش الروسي قوله إن الجيش يعتقد إن ما يصل إلى 4500 من الروس ومواطني الجمهوريات السوفيتية السابقة كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم “داعش” في مطلع عام 2015.
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