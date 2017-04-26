بلدية صور اعلنت في مؤتمر صحافي التحضيرات لاطلاق الموسم السياحي الصيفي 2017 on April 26, 2017

عقدت بلدية صور مؤتمرا صحافيا في مقرها، في اطار التحضيرات لاطلاق فعاليات الموسم السياحي الصيفي لعام 2017 في صور، بالتعاون مع الحركة الثقافية في لبنان وجمعية “صوت الفرح”.

حضر المؤتمر نائب رئيس البلدية صلاح صبراوي، رئيس اللجنة الرياضية علي فران، رئيس اللجنة الاعلامية خضر عكنان، رئيس الجمعية علوان شرف الدين، وممثلون عن الاندية والجمعيات الرياضية والكشفية وممثلون عن المرافق السياحية في المدينة وحشد من الاعلاميين والرياضيين.

صبراوي

بعد النشيد الوطني، تحدث صبراوي عن “إطلاق الموسم السياحي الصيفي لهذا العام، برعاية وحضور وزير السياحة اواديس كيدانيان الذي يفتتح شارع المشاة في 6 ايار المقبل، إضافة إلى إقامة المهرجان الرياضي الدولي في اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، وعدد من النشاطات الفنية والثقافية والرياضية”.

وأكد أن “البلدية لن تألو جهدا في دعم هذه النشاطات التي تظهر الوجه الحضاري لمدينة صور”.

الفران

من جهته، تحدث رئيس اللجنة الرياضية في بلدية صور علي الفران عن “تنظيم لجنة الرياضة، بالتعاون مع الحركة الثقافية، اليوم الدولي للرياضة من اجل التنمية والسلام الذي سيقام الاحد 30 نيسان في صور، بمشاركة طلاب مدارس واندية رياضية وجمعيات كشفية واهلية، إضافة إلى سباق للدراجات الهوائية وسباق جري للمشاركين، تتخلله مسيرة ونشاطات وعروض فنية ورياضية وفولكلورية”.

عكنان

وأكد رئيس اللجنة الاعلامية في بلدية صور المحامي خضر عكنان “أهمية إطلاق الموسم السياحي، بحيث أصبح من جهة محطة للسائح اللبناني والاجنبي، الأمر الذي يفعل وينعش الدورة الاقتصادية في صور ومنطقتها، ومن جهة أخرى للتعاون مع البلدية لما فيه المصلحة العامة”.

وقدم عكنان شرحا مفصلا عن “إطلاق الموسم السياحي وافتتاح شارع المشاة الذي اصبح مقصدا للسياح من مختلف أقطار العالم، وتعود فكرته إلى جمعية صوت الفرح منذ 4 سنوات، وسيفتتحه هذا العام وزير السياحة اواديس كيدانيان”، وقال: “كما سنستضيف وجوها إعلامية وفنية لبنانية وعالمية وعربية عدة، وستتخلل الافتتاح أنشطة مجانية وشبه مجانية للمشاركين”.

وأشار إلى أن “الأولوية لأبناء صور في المشاركة”، وقال: “إن البلدية يدها ممدوة للجميع في تقديم المساعدة في أي نشاط أو فكرة تقدمهما الجمعيات والاندية أو الاعلاميون.

وشكر لأصحاب المطاعم والمرافق السياحية مساهمتهم مع البلدية في تزيين شارع المشاة وإضاءته”، لافتا إلى أنه “سيكون هناك انترنت مجاني يستفيد منه السياح”، داعيا كل اللبنانيين إلى “المشاركة في افتتاح شارع المشاة في 6 أيار لأن هذا النشاط ليس للبلدية، إنما للجميع”.

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